BPOL NRW: Bundespolizei findet nicht geringe Menge Drogen

Dortmund (ots) - Am frühen Morgen des 14. Juni merkte eine Frau am Dortmunder Hauptbahnhof, wie etwas unter ihrem Rock den Oberschenkel berührt. Als sie erkannte, was es war, holte sie sofort Hilfe. Gegen 02:00 Uhr alarmierten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund. Eine deutsche Staatsangehörige kam auf sie zu und gab an, ...

