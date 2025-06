Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein Spaziergang im Hauptbahnhof Gelsenkirchen endet in der JVA: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl.

Gelsenkirchen (ots)

Am 15. Juni kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann im Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde ein Haftbefehl bekannt.

Gegen 01:00 Uhr trafen Einsatzkräfte im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf den 30-Jährigen, der auf Nachfrage angab, einen kleinen Spaziergang machen zu wollen. Gegenüber den Polizisten wies sich der syrische Staatsbürger mit seinem zeitlich abgelaufenen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen bekannt. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte gegen den in Schalke wohnhaften Mann Untersuchungshaft erlassen. Er wird eines sexuellen Übergriffs verdächtigt. Er soll im September 2024 eine Frau im Schambereich unsittlich berührt haben. Die Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest und brachten ihn in die Dienststelle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Nachdem seine Identität mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei feststand, lieferten die Beamten ihn in das Polizeigewahrsam Gelsenkirchen ein. Von dort aus wird er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

