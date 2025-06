Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tatverdächtiger nach Diebstahl gestellt - Bundespolizei findet weiteres Diebesgut

Dortmund (ots)

Am 15. Juni alarmierte die Mitarbeiterin eines Geschäfts im Dortmunder Hauptbahnhof die Bundespolizei wegen eines möglichen Ladendiebstahls. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Uniformierten weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr bat die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes die Bundespolizei um Unterstützung. Sie hatte beobachtet, wie ein Jugendlicher fünf Dosen eines Energy-Drinks in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Die Kassiererin eilte dem Tatverdächtigen nach, stellte ihn und bat ihn, mit ihr zurück in das Geschäft zu kommen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten die Identität des Beschuldigten zweifelsfrei fest. Nach erfolgter strafrechtlicher Belehrung gab der Wohnungslose an, das Diebesgut verkaufen zu wollen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Dies würde er des Öfteren so machen. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten dann noch weiteres mutmaßliches Diebesgut. Insgesamt hatte der deutsche Staatsbürger acht Deoflaschen und elf Packungen einer Süßigkeit in seinem Gepäck verstaut. Auch hierzu gab der aus Weener Stammende an, er wolle die Ware zum Erhalt seines Lebensunterhalts verkaufen. Zur Herkunft der Ware machte er keine Angaben. Da die Daten des bereits polizeibekannten Mannes feststanden, entließen die Einsatzkräfte ihn im Anschluss. Die Beamten beschlagnahmten sämtliche Waren. Am Nachmittag desselben Tages erschien der Ladendetektiv des Drogeriemarktes in der Wache am Dortmunder Hauptbahnhof. Er übergab den Beamten das Material der Videoanlage. Darauf hatte der Sicherheitsmitarbeiter den Tatverdächtigen beim Entwenden der Süßigkeiten und Hygieneartikel wiedererkannt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell