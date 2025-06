BPOL NRW: Angriff auf Bundespolizistin bei Durchsuchung

Dortmund (ots) - Am Nachmittag des 15. Juni kam es zu einem versuchten Diebstahl am Dortmunder Hauptbahnhof. Die eingesetzten Bundespolizisten vereitelten den anschließenden Fluchtversuch. Gegen 15:10 Uhr ging der 32-jährige Geschädigte durch den Personentunnel am Hauptbahnhof Dortmund. In der Hand hielt er sein Smartphone, als sich eine deutsche Staatsangehörige ...

mehr