LPI-J: Übers Ohr gehauen?

Jena (ots) - Ein in der Stauffenbergstraße abgestellter Transporter ist am vergangenen Wochenende durch Diebe aufgesucht worden. Sie zerschnitten die Spanngurte der Ladefläche und nahmen anschließend den dort gesicherten Druckluftkompressor mit. Der Eigentümer stellte den Diebstahl am Sonntagmittag fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

