POL-GE: Unbekannter beschädigt reihenweise Autos/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in Schalke am Samstagmorgen, 23. August 2025, nach Zeugen. Ein 47-jähriger Recklinghäuser hielt sich gegen 5.40 Uhr mit einer 23 Jahre alten Gelsenkirchenerin an der Liboriusstraße auf. Dort trafen sie auf einen Unbekannten, mit dem der Mann aus Recklinghausen in Streit geriet. Als der 47-Jährige die Polizei alarmieren ...

