POL-GE: Unbekannter beschädigt reihenweise Autos/Zeugen gesucht
Gelsenkirchen (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt wegen Sachbeschädigung an mindestens zehn Kraftfahrzeugen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige haben zwischen Samstagabend, 23. August 2025, 23 Uhr, und Sonntagvormittag, 24. August 2025, 10.30 Uhr, auf der Alldieckstraße im Stadtteil Horst mit einem spitzen Gegenstand zahlreiche Autos zerkratzt. Der Sachschaden ist erheblich. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Telefonnummern 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.
