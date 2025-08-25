PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Zeugenaufruf: 47-Jähriger mit Handy geschlagen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in Schalke am Samstagmorgen, 23. August 2025, nach Zeugen. Ein 47-jähriger Recklinghäuser hielt sich gegen 5.40 Uhr mit einer 23 Jahre alten Gelsenkirchenerin an der Liboriusstraße auf. Dort trafen sie auf einen Unbekannten, mit dem der Mann aus Recklinghausen in Streit geriet. Als der 47-Jährige die Polizei alarmieren wollte, entriss ihm der unbekannte Mann das Mobiltelefon und schlug ihn damit mehrfach, wodurch der Recklinghäuser verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Täter ohne das Telefon vom Tatort. Der Verletzte wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Gesuchte hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug er ein blaues Jeans-Hemd und eine blaue Jeans. Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

