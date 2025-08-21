Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung zu "Zeugensuche nach Brand in Wohnung" - Tatverdächtige festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem die Polizei nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von schwerer Brandstiftung an der Braunschweiger Straße in Ückendorf gesucht hat, konnte die 24-jährige Bewohnerin der Brandwohnung am Mittwoch, 20. August 2025, festgenommen werden.

Den Ursprungssachverhalt vom 13. August 2025 finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6097149 (14.08.2025, 17.49 Uhr)

Die Gelsenkirchenerin wurde nach umfangreichen Ermittlungen in Heinsberg angetroffen. Die beiden Kinder, mit denen die Frau unterwegs war, wurden in die Obhut des Jugendamts in Heinsberg übergeben. Nach Verkündung des Haftbefehls und Anordnung der Untersuchungshaft auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Essen soll die 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

