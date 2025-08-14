PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Brand in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung in Ückendorf am Mittwoch, 13. August 2025, hat die Polizei Gelsenkirchen Ermittlungen aufgenommen. Als Polizeibeamte am Mehrfamilienhaus an der Braunschweiger Straße eintrafen, waren Feuerwehrleute bereits dabei, den Brand in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss zu löschen. Zeugenangaben zufolge hatte sich die 24-jährige Bewohnerin der Wohnung kurz nach Entstehen des Feuers gegen 18.35 Uhr von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen, die Angaben zu der tatverdächtigen Gelsenkirchenerin machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Verletzt wurde niemand, mehrere Personen konnten nach vorsorglicher Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Es entstand Gebäudeschaden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 14:32

    POL-GE: 57-Jähriger vermisst - die Polizei bittet um Hilfe

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten 57-Jährigen um Mithilfe der Bevölkerung. Der Mann war zuletzt gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen, 13. August 2025, an seiner Wohnanschrift an der Gabelsbergerstraße in der Altstadt gesehen worden, von wo er sich zu Fuß mit einem Rollator in unbekannte Richtung entfernte. Der Vermisste ist circa 1,68 Meter groß, hat eine kräftige Statur sowie ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:44

    POL-GE: Auto und Krankenfahrstuhl stoßen zusammen - 72-Jährige leicht verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwoch, 13. August 2025, um 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heistraße in Gelsenkirchen-Erle. Eine 75 Jahre alte Frau, die dort mit dem Auto unterwegs war, bemerkte einen Zusammenstoß nahe der Darler Heide. Beim Blick in den Rückspiegel sah die Gelsenkirchenerin eine Frau am Boden liegen und ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:16

    POL-GE: Fahrt unter Drogeneinfluss führt beinahe zu Verkehrsunfall

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einem Strafverfahren sieht sich ein 20-Jähriger nach einer Autofahrt am Dienstagabend, 12. August 2025, in Beckhausen konfrontiert. Polizeibeamte wurden gegen 21.55 Uhr an der Straße Sutumer Brücken auf einen Nissan Micra aufmerksam, der sich bei Erblicken des Streifenwagens auffällig schnell entfernte. Die Beamten setzten dem Fahrzeug nach und forderten den Fahrer auf, der an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren