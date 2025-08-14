Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Brand in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung in Ückendorf am Mittwoch, 13. August 2025, hat die Polizei Gelsenkirchen Ermittlungen aufgenommen. Als Polizeibeamte am Mehrfamilienhaus an der Braunschweiger Straße eintrafen, waren Feuerwehrleute bereits dabei, den Brand in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss zu löschen. Zeugenangaben zufolge hatte sich die 24-jährige Bewohnerin der Wohnung kurz nach Entstehen des Feuers gegen 18.35 Uhr von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen, die Angaben zu der tatverdächtigen Gelsenkirchenerin machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Verletzt wurde niemand, mehrere Personen konnten nach vorsorglicher Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Es entstand Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell