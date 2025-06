POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim//Nachtragsmeldung: Person leblos mit Kopfverletzungen aufgefunden

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos). Am 05.06.2025 gegen 13:56 Uhr kam es auf der K106 in Verlängerung der Bavenstedter Hauptstraße in Richtung Hönnersum zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit einem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Wagen fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Für den ...

mehr