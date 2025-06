Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am 05.06.2025 gegen 13:56 Uhr kam es auf der K106 in Verlängerung der Bavenstedter Hauptstraße in Richtung Hönnersum zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit einem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Wagen fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Für den Fahrzeugführer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle. Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden, die Sperrung dauert aktuell noch an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorerst über die Hönnersumer Straße in Bavenstedt oder über die Löwentorstraße in Einum auszuweichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell