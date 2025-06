POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim//Person leblos mit Kopfverletzungen aufgefunden

Hildesheim (ots) - (zei)Am 02.06.2025 kam es gegen 20 Uhr in einem Supermarkt in der Ladestraße in Gronau (Leine) zu einem Diebstahl von Bargeld. Demnach entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus dem Kassenbereich des Supermarktes und flüchtete anschließend. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Zirka 170 cm - Cap - Auffallend schlank - Etwa 25 bis 30 Jahre alt - Dunkelblaues T-Shirt - ...

