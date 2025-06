Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneuter Motorradunfall am Roten Berg

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Am 03.06.2025, gegen 13:20 Uhr, kam es auf dem Roten Berg, auf der L 485, zwischen Diekholzen und Sibbesse, abermals zu einem Motorradunfall.

Zum genannten Zeitpunkt befuhr eine 31-Jährige aus Hannover mit ihrem Motorrad die Strecke aus Diekholzen kommend in Richtung Sibbesse. Nach einem abgeschlossenen Überholvorgang war sie für die anstehende Rechtskurve vermutlich zu schnell und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte die Fahrerin mit einer Holzbank. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die schwerverletzte Motorradfahrerin, welche dann anschließend in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht wurde. An dem Motorrad entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Ordnungswidrgkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell