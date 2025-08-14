Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto und Krankenfahrstuhl stoßen zusammen - 72-Jährige leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwoch, 13. August 2025, um 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heistraße in Gelsenkirchen-Erle. Eine 75 Jahre alte Frau, die dort mit dem Auto unterwegs war, bemerkte einen Zusammenstoß nahe der Darler Heide. Beim Blick in den Rückspiegel sah die Gelsenkirchenerin eine Frau am Boden liegen und hielt umgehend an. Die Geschädigte, eine 72 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen, war dort mit ihrem Krankenfahrstuhl unterwegs. Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Rufnummern 0209 365 6200 oder 0209 365 2160.

