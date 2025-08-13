POL-GE: Gruppe Jugendlicher beraubt zwei andere Jugendliche
Gelsenkirchen (ots)
Nach einem Raub in Bismarck am Dienstag, 12. August 2025, sucht die Polizei nach mehreren jugendlichen Tatverdächtigen. Ein 13-jähriger Gelsenkirchener und ein 14-Jähriger aus Herdecke hielten sich gegen 20.35 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle "Bismarckstraße" am Hüttweg auf, wo sie von einem Unbekannten aus einer sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus beleidigt wurden. Einer der Tatverdächtigen zückte einen Schlagstock und schlug den 13-Jährigen damit, der 14-Jährige wiederum wurde getreten. Ein weiterer Tatverdächtiger besprühte die beiden 13- und 14-Jährigen mit Pfefferspray, bevor dem Jungen aus Herdecke eine Gürteltasche samt Bargeld entwendet wurde. Anschließend flüchtete die Angreifer-Gruppe.
Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Einer der Gesuchten ist 14 bis 15 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Ein anderer Flüchtiger ist ebenfalls 14 bis 15 Jahre alt, trug ein T-Shirt der Marke "Louis Vuitton", eine schwarze "Gucci"-Kappe sowie schwarze Schuhe von "Balenciaga". Wer Angaben zu den Tätern machen kann, meldet sich bitte unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell