POL-GE: Gruppe Jugendlicher beraubt zwei andere Jugendliche

Nach einem Raub in Bismarck am Dienstag, 12. August 2025, sucht die Polizei nach mehreren jugendlichen Tatverdächtigen. Ein 13-jähriger Gelsenkirchener und ein 14-Jähriger aus Herdecke hielten sich gegen 20.35 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle "Bismarckstraße" am Hüttweg auf, wo sie von einem Unbekannten aus einer sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus beleidigt wurden. Einer der Tatverdächtigen zückte einen Schlagstock und schlug den 13-Jährigen damit, der 14-Jährige wiederum wurde getreten. Ein weiterer Tatverdächtiger besprühte die beiden 13- und 14-Jährigen mit Pfefferspray, bevor dem Jungen aus Herdecke eine Gürteltasche samt Bargeld entwendet wurde. Anschließend flüchtete die Angreifer-Gruppe.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Einer der Gesuchten ist 14 bis 15 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Ein anderer Flüchtiger ist ebenfalls 14 bis 15 Jahre alt, trug ein T-Shirt der Marke "Louis Vuitton", eine schwarze "Gucci"-Kappe sowie schwarze Schuhe von "Balenciaga". Wer Angaben zu den Tätern machen kann, meldet sich bitte unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

