Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einladung zum Nachbarschaftsgespräch in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem ersten Nachbarschaftsgespräch lädt die Polizei Gelsenkirchen gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Gelsenkirchen sowie den Gelsendiensten am Mittwoch, 13. August 2025.

In der Zeit von 10 bis 12 Uhr wollen die unterschiedlichen Ansprechpartner dabei auf dem Josef-Büscher-Platz in Horst bei einer mobilen Sprechstunde mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Die Polizei und ihre Partner freuen sich auf Ihr Erscheinen!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell