Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von unbekanntem Mann überfallen - Zeugen gesucht

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen in Epfenbach von einem unbekannten Mann überfallen.

Der 42-Jährige befand sich in Begleitung von drei Frauen auf einer Fastnachtsveranstaltung in einer Veranstaltungslocation in der Westlichen Ringstraße. Auf dem Heimweg wurde er kurz vor 3 Uhr auf dem Parkplatz der Halle von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als der 42-Jährige zu Boden fiel, entriss ihm der Täter, nach derzeitigem Erkenntnisstand, die umgehängte Bauchtasche des Mannes. Darin befanden sich neben dem Mobiltelefon und dem Ausweis des 42-Jährigen auch ein Schlüsselbund und Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Bei dem Sturz verletzte sich der Geschädigte leicht am Knie.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: - Ca. 20 bis 30 Jahre alt - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Kurze schwarze Haare - Bekleidet mit einem hellen oder beigen Pullover - War nicht verkleidet

Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

