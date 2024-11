POL-VDKO: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf winterglatter Fahrbahn

Ransbach-Baumbach (ots) - Am 11.11.2024 kam es gegen 13:10 Uhr auf der BAB 48 FR Autobahndreieck Dernbach in Höhe des Autobahnkilometers 4,5 zu einem Fahrzeugbrand eines Audi A5. Die Fahrzeugführerin konnte ihren Pkw noch in die dortige Nothaltebucht lenken bevor der Pkw Feuer fing. Die Insassin konnte sich daraufhin rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Anschließend geriet der Pkw in Vollbrand. Zum Zwecke der Durchführung von Löscharbeiten und ...

