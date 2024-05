Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lagerhalle

Olpe (ots)

In der Zeit von Freitag (3. Mai, 08:15 Uhr) bis Montag (06. Mai, 08:45 Uhr) sind unbekannte Täter in Lagerräume einer Firma in der Harkortstraße in Rüblinghausen eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten zunächst ein Zaunelement und gelangten so auf das Gelände. Anschließend drangen sie in eine Lagerhalle ein und beförderten mehrere Tonnen Kupferschrott in ein unbekanntes Fahrzeug. Es entstand ein Beute- und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell