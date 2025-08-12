Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Montagnachmittag, 11. August 2025, gegen 14.30 Uhr in den Stadtteil Schalke zur Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Grenzstraße. Dort wurden sie von einem 40-jährigen Gelsenkirchener und seiner 15-jährigen Tochter erwartet. Die Gelsenkirchenerin gab gegenüber den Be-amten an, dass sie kurz zuvor an der Bushaltestelle Grenzstraße gestanden habe, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Tatverdächtige bedrohte die 15-Jährige und forderte die Herausgabe ihres Smartphones. Der Jugendlichen gelang es zu flüchten und dabei ihren Vater anzurufen, der sich in der Nähe befand und sich unmittelbar zur Bushaltestelle begab. Der Gelsenkirchener war kurze Zeit später bei seiner Tochter und hielt den Tatverdächtigen fest. Dieser setzte sich jedoch mit Schlägen zur Wehr, bestieg die Straßenbahnlinie 302 und flüchtete in Richtung Buer. Der Tatverdächtige war circa 1,80 Meter groß, von schmaler Statur, trug einen schwarzen Trainingsanzug und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem Gesuchten machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

