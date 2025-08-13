PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Fahrt unter Drogeneinfluss führt beinahe zu Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren sieht sich ein 20-Jähriger nach einer Autofahrt am Dienstagabend, 12. August 2025, in Beckhausen konfrontiert. Polizeibeamte wurden gegen 21.55 Uhr an der Straße Sutumer Brücken auf einen Nissan Micra aufmerksam, der sich bei Erblicken des Streifenwagens auffällig schnell entfernte. Die Beamten setzten dem Fahrzeug nach und forderten den Fahrer auf, der an der Theodor-Otte-Straße vor der Kurt-Schumacher-Straße an einer roten Ampel angehalten hatte, bei Grün aus dem Kreuzungsbereich zu fahren und dann anzuhalten. Der 20-Jährige aus Gelsenkirchen gab jedoch Gas und fuhr noch bei Rotlicht in die Kreuzung ein, wodurch ein von rechts kommendes Fahrzeug nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Gelsenkirchener hielt seinen Wagen kurz darauf an und stieg aus. Schon hier konnten die Einsatzkräfte starken Cannabisgeruch und offenliegende Betäubungsmittel, vermutlich Cannabis und Haschisch, im Fahrzeuginneren wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus, weshalb dem Mann auf der Polizeiwache von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Hier verhielt er sich aggressiv und schrie herum. Weil der 20-Jährige zudem keine gültige Fahrerlaubnis hat, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Konsums berauschender Mittel sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Gelsenkirchener die Polizeiwache verlassen, das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm untersagt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

