POL-GE: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstagabend, 12. August 2025, gegen 20 Uhr im Kreuzungsbereich Florastraße/Hüller Straße in Bismarck. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 23-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Audi auf der Hüller Straße in Richtung Ückendorf und beabsichtigte, nach links auf die Florastraße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die 23-Jährige ihr Fahrzeug zunächst anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als sie zum Abbiegen ansetzte, kollidierte die Frau mit einem ihr entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer, der über den Erlenbruch auf die Hüller Straße fahren wollte. Der Bochumer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Hinaufgerufene Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung der leichtverletzten 23-Jährigen und des schwerverletzten 56-Jährigen. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Im Fahrzeug der Gelsenkirchenerin befand sich ein einjähriges Kind, das keine Verletzungen davontrug. Sowohl das Motorrad als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

