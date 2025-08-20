Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Computerbetrug. Der Gesuchte hat vermutlich eine EC-Karte entwendet und damit Einkäufe in einem Supermarkt sowie einer Lotto-Annahmestelle in Gelsenkirchen bezahlt. Die Eigentümerin der Bankkarte stellte die Abbuchungen im Nachhinein fest. Bei den unberechtigten Bezahlvorgängen wurde der Tatverdächtige durch Überwachungskameras aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Ruf-nummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/177968

