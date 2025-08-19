Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien hat am Montagabend, 18. August 2025, zu einem Polizeieinsatz in Heßler geführt.

Gegen 20.40 Uhr waren in der Kanzlerstraße mehrere Personen aneinandergeraten. Laut Zeugenaussagen am Polizeinotruf sollen dabei rund zehn Beteiligte aufeinander losgegangen sein, auch mit Gegenständen sei geschlagen worden.

Als die Einsatzkräfte mit mehreren Streifenwagen vor Ort eintrafen, stritten beide Parteien immer noch lautstark auf der Straße, körperliche Angriffe fanden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr statt. Ein 45-jähriger Beteiligter zeigte sich jedoch weiterhin äußerst aggressiv und musste von den Beamten unter Einsatz von Handfesseln am Boden fixiert werden.

Zwei Personen gaben an, verletzt worden zu sein. Vorsorglich wurden Rettungswagen angefordert. Ein 41-jähriger Gelsenkirchener wurde später ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

In einem geparkten Auto fanden die Beamten einen Ratschenschlüssel, mit dem möglicherweise zugeschlagen wurde. Das Werkzeug wurde sichergestellt.

Der 45-Jährige, der zuvor fixiert wurde, kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Aufgrund von Sprachbarrieren war eine abschließende Klärung des Sachverhalts vor Ort nicht möglich. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell