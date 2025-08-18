PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße in Buer am Wochenende lebensgefährlich verletzt.

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Gladbecker am Sonntagabend, 17. August 2025, mit seinem Auto über die Horster Straße in Richtung Kärntener Ring. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem E-Scooter in Höhe eines Supermarktes vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision.

Ein Notarzt versorgte vor Ort den lebensgefährlich verletzten 19-Jährigen, ehe er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei aus Düsseldorf wurde angefordert. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Horster Straße in einem Bereich zwischen den Straße Zum Lanferbach und Lohmühlenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Sowohl der E-Scooter als auch der VW Golf des Gladbeckers wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Darüber hinaus wurden dem Gelsenkirchener durch eine Ärztin Blutproben zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit entnommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

