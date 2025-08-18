PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Wer kennt den Tatverdächtigen? Bilder zeigen mutmaßlichen Räuber

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, am Samstag, 19. April 2025, gegen 14.10 Uhr versucht zu haben, Geld aus einem Geschäft an der Horster Straße in Buer zu rauben. Der Ladenbesitzer, ein 50 Jahre alter Mann, schöpfte nach einem sich anbahnenden Geschäft zum Verkauf von Gold, welches der Mann ihm anbot, Verdacht und nahm das bereits ausgehändigte Geld wieder an sich. Daraufhin kam der Tatverdächtige hinter die Theke und schlug auf den Gelsenkirchener ein, der sich wehren konnte. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos. Daher hat das zuständige Gericht nun die Bilder einer Überwachungskamera freigegeben, um den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkle Haare und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er ein blaues Hemd und eine blaue Hose. Zudem hat er am Tatort eine auffällige, schwarz-gelbe Sonnenbrille verloren. Hinweise zu dem Unbekannten bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder des gesuchten Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/177741

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

