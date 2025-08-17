Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf der Bahnhofstraße

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 16.08.25 gegen 16:28 Uhr kam es in der Gelsenkirchener Innenstadt zu einem Raub. Ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg wurde nach eigenen Angaben zur Tatzeit von einer 5-6 Personen großen Gruppe umringt und geschlagen. Als er zu Boden stürzte wurde ihm ein Handy aus der Hosentasche geraubt. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen. Da die Innenstadt zu dieser Zeit noch belebt ist, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen können sich bei der Polizei unter 0209 365 0 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240 melden.

