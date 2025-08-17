PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf der Bahnhofstraße

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 16.08.25 gegen 16:28 Uhr kam es in der Gelsenkirchener Innenstadt zu einem Raub. Ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg wurde nach eigenen Angaben zur Tatzeit von einer 5-6 Personen großen Gruppe umringt und geschlagen. Als er zu Boden stürzte wurde ihm ein Handy aus der Hosentasche geraubt. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen. Da die Innenstadt zu dieser Zeit noch belebt ist, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen können sich bei der Polizei unter 0209 365 0 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240 melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 07:12

    POL-GE: 37-jähriger randaliert in Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 37-jähriger gebürtiger Gladbecker musste am Freitag, 19.08.25 gegen 19:40 Uhr am Springemarkt in Buer von der Polizei festgenommen werden. Zunächst hatte er in einem nahegelegenen Supermarkt versucht, Mitarbeiter mit Getränkedosen zu bewerfen. Als die Polizeibeamten ihn daraufhin am Springemarkt antrafen, reagierte er sofort wieder aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Bei dem Versuch ihn ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 06:58

    POL-GE: Unfälle durch Alkohol am Steuer

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 55-jähriger Gladbecker und ein 24-jähriger Gelsenkirchener verunfallten in Gelsenkirchen unter dem Einfluss von Alkohol. Zunächst traf es den Gladbecker, der am Freitag Abend den 15.08.25 gegen 21:25 Uhr mit seinem Mofa auf der Pannschoppenstraße in Beckhausen gegen zwei geparkte Fahrzeuge fuhr und diese beschädigte. Nur wenig später gegen 22:09 Uhr kam es auf der Cäcilienstraße in Resse ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 14:04

    POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

    Gelsenkirchen (ots) - Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen vom Donnerstag, 14. August 2025, 14.32 Uhr, nach einem 57-jährigen Gelsenkirchener wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde in Oberhausen angetroffen und wird nun in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. Nachfragen für Journalistinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren