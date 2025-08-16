PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Unfälle durch Alkohol am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 55-jähriger Gladbecker und ein 24-jähriger Gelsenkirchener verunfallten in Gelsenkirchen unter dem Einfluss von Alkohol. Zunächst traf es den Gladbecker, der am Freitag Abend den 15.08.25 gegen 21:25 Uhr mit seinem Mofa auf der Pannschoppenstraße in Beckhausen gegen zwei geparkte Fahrzeuge fuhr und diese beschädigte. Nur wenig später gegen 22:09 Uhr kam es auf der Cäcilienstraße in Resse ebenfalls zu einem Unfall mit zwei geparkten Fahrzeugen. Auch hier stand der 24-jährige Unfallverursacher erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Beiden Unfallverursachern wurden Blutproben entnommen. In einem Fall wurde auch der Führerschein vor Ort sichergestellt. Der Verkehrsteilnehmer wird bis auf Weiteres nur noch zu Fuß am Straßenverkehr teilnehmen. Zum Glück blieb es in beiden Fällen nur bei Sachschäden. Die Polizei rät eindringlich, nach Genuss von Alkohol nicht mehr selbst zu fahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstellle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

