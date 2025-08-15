Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auf frischer Tat gefasst - Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag, 14. August 2025, kurz vor Mitternacht wie ein Mann die Seitenscheibe eines geparkten Autos auf der Florastraße in der Altstadt einschlug und sich im Fahrzeuginneren zu schaffen machte. Sie alarmierte die Polizei, und gab den Sachverhalt sowie die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen weiter. Die Beamten trafen kurze Zeit später mit mehreren Streifenwagen am Tatort ein und konnten einen Mann feststellen, der zu der Beschreibung der 63-jährigen Zeugin passte. Bei Erblicken der Polizei ergriff der Tatverdächtige zu Fuß die Flucht, konnte aber kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut in Form von Handtaschen, einer Uhr, hochwertigen Kopfhörern, Parfum sowie einem Mobiltelefon. Ergänzend zum Diebesgut führte der Tatverdächtige Einbruchswerkzeug mit sich. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass bei einem weiteren Auto in der Nähe des Tatorts auf der Florastraße die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

