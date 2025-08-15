PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auf frischer Tat gefasst - Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag, 14. August 2025, kurz vor Mitternacht wie ein Mann die Seitenscheibe eines geparkten Autos auf der Florastraße in der Altstadt einschlug und sich im Fahrzeuginneren zu schaffen machte. Sie alarmierte die Polizei, und gab den Sachverhalt sowie die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen weiter. Die Beamten trafen kurze Zeit später mit mehreren Streifenwagen am Tatort ein und konnten einen Mann feststellen, der zu der Beschreibung der 63-jährigen Zeugin passte. Bei Erblicken der Polizei ergriff der Tatverdächtige zu Fuß die Flucht, konnte aber kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut in Form von Handtaschen, einer Uhr, hochwertigen Kopfhörern, Parfum sowie einem Mobiltelefon. Ergänzend zum Diebesgut führte der Tatverdächtige Einbruchswerkzeug mit sich. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass bei einem weiteren Auto in der Nähe des Tatorts auf der Florastraße die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 12:16

    POL-GE: Strafverfahren nach Flucht auf Roller

    Gelsenkirchen (ots) - Vor einer Polizeikontrolle ist ein 17-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagabend, 14. August 2025, in Schalke erfolglos geflüchtet. Den Beamten fiel der Gelsenkirchener gegen 22 Uhr an der Magdeburger Straße auf, weil er auf seinem Roller ohne Licht unterwegs war. Als die Beamten den Jugendlichen kontrollieren wollten, fuhr dieser über eine rote Ampel und bog in die Bismarckstraße ab. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 17:49

    POL-GE: Zeugensuche nach Brand in Wohnung

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung in Ückendorf am Mittwoch, 13. August 2025, hat die Polizei Gelsenkirchen Ermittlungen aufgenommen. Als Polizeibeamte am Mehrfamilienhaus an der Braunschweiger Straße eintrafen, waren Feuerwehrleute bereits dabei, den Brand in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss zu löschen. Zeugenangaben zufolge hatte sich die 24-jährige ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:44

    POL-GE: Auto und Krankenfahrstuhl stoßen zusammen - 72-Jährige leicht verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwoch, 13. August 2025, um 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heistraße in Gelsenkirchen-Erle. Eine 75 Jahre alte Frau, die dort mit dem Auto unterwegs war, bemerkte einen Zusammenstoß nahe der Darler Heide. Beim Blick in den Rückspiegel sah die Gelsenkirchenerin eine Frau am Boden liegen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren