Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio greift Gelsenkirchener an - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mehrere unbekannte Täter, die einen Gelsenkirchener am Donnerstag, 14. August 2025, in Erle bedroht und geschlagen haben. Der 26-Jährige war um 17.35 Uhr zu Fuß an der Cranger Straße unterwegs, wo er in Höhe der Friesenstraße von drei unbekannten Männern angesprochen und dann mit einem Messer bedroht wurde. Anschließend schlug und trat das Trio auf den 26-Jährigen ein, bis ein 41 Jahre alter Zeuge aus Gelsenkirchen dazwischenging. Die Angreifer flüchteten daraufhin auf Fahrrädern in Richtung Münsterstraße

Alle drei Tatverdächtigen sind männlich und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Einer der Gesuchten ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare sowie einen dunklen Vollbart und trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt, eine kurze Hose und eine schwarze Kappe. Ein weiterer Tatverdächtiger ist mit 1,80 bis 1,85 Meter etwas größer, hat eine kräftige Statur und kurze Haare. Er war mit einem olivfarbenen T-Shirt bekleidet. Der dritte Flüchtige trug ein weißes T-Shirt. Wer Angaben zu den Angreifern machen kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

