PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio greift Gelsenkirchener an - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mehrere unbekannte Täter, die einen Gelsenkirchener am Donnerstag, 14. August 2025, in Erle bedroht und geschlagen haben. Der 26-Jährige war um 17.35 Uhr zu Fuß an der Cranger Straße unterwegs, wo er in Höhe der Friesenstraße von drei unbekannten Männern angesprochen und dann mit einem Messer bedroht wurde. Anschließend schlug und trat das Trio auf den 26-Jährigen ein, bis ein 41 Jahre alter Zeuge aus Gelsenkirchen dazwischenging. Die Angreifer flüchteten daraufhin auf Fahrrädern in Richtung Münsterstraße

Alle drei Tatverdächtigen sind männlich und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Einer der Gesuchten ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare sowie einen dunklen Vollbart und trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt, eine kurze Hose und eine schwarze Kappe. Ein weiterer Tatverdächtiger ist mit 1,80 bis 1,85 Meter etwas größer, hat eine kräftige Statur und kurze Haare. Er war mit einem olivfarbenen T-Shirt bekleidet. Der dritte Flüchtige trug ein weißes T-Shirt. Wer Angaben zu den Angreifern machen kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 12:54

    POL-GE: Auf frischer Tat gefasst - Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

    Gelsenkirchen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag, 14. August 2025, kurz vor Mitternacht wie ein Mann die Seitenscheibe eines geparkten Autos auf der Florastraße in der Altstadt einschlug und sich im Fahrzeuginneren zu schaffen machte. Sie alarmierte die Polizei, und gab den Sachverhalt sowie die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen weiter. Die Beamten trafen kurze Zeit später mit mehreren ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:16

    POL-GE: Strafverfahren nach Flucht auf Roller

    Gelsenkirchen (ots) - Vor einer Polizeikontrolle ist ein 17-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagabend, 14. August 2025, in Schalke erfolglos geflüchtet. Den Beamten fiel der Gelsenkirchener gegen 22 Uhr an der Magdeburger Straße auf, weil er auf seinem Roller ohne Licht unterwegs war. Als die Beamten den Jugendlichen kontrollieren wollten, fuhr dieser über eine rote Ampel und bog in die Bismarckstraße ab. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 17:49

    POL-GE: Zeugensuche nach Brand in Wohnung

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung in Ückendorf am Mittwoch, 13. August 2025, hat die Polizei Gelsenkirchen Ermittlungen aufgenommen. Als Polizeibeamte am Mehrfamilienhaus an der Braunschweiger Straße eintrafen, waren Feuerwehrleute bereits dabei, den Brand in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss zu löschen. Zeugenangaben zufolge hatte sich die 24-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren