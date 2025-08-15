POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenfahndung
Gelsenkirchen (ots)
Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen vom Donnerstag, 14. August 2025, 14.32 Uhr, nach einem 57-jährigen Gelsenkirchener wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde in Oberhausen angetroffen und wird nun in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell