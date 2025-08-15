POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag, 14. August 2025, kurz vor Mitternacht wie ein Mann die Seitenscheibe eines geparkten Autos auf der Florastraße in der Altstadt einschlug und sich im Fahrzeuginneren zu schaffen machte. Sie alarmierte die Polizei, und gab den Sachverhalt sowie die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen weiter. Die Beamten trafen kurze Zeit später mit mehreren ...

