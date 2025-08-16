Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 37-jähriger randaliert in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 37-jähriger gebürtiger Gladbecker musste am Freitag, 19.08.25 gegen 19:40 Uhr am Springemarkt in Buer von der Polizei festgenommen werden. Zunächst hatte er in einem nahegelegenen Supermarkt versucht, Mitarbeiter mit Getränkedosen zu bewerfen. Als die Polizeibeamten ihn daraufhin am Springemarkt antrafen, reagierte er sofort wieder aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Bei dem Versuch ihn zu beruhigen, schlug und trat er nach den Beamten und traf auch einen Polizeibeamten mit einem Tritt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Da der 37-jährige zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde er festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell