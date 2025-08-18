PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Verletzte nach Schlägerei bei Fußballspiel in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Fußballspiel in Horst sind am Sonntagnachmittag, 17. August 2025, mehrere Personen verletzt worden, nachdem etwa 30 bis 40 Spieler und Zuschauer aneinandergeraten waren. Im Fürstenbergstadion an der Fischerstraße eskalierten gegen 16.45 Uhr während des Spiels Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Spieler der gegnerischen Mannschaften aufeinander einschlugen und -traten. In diese Auseinandersetzung mischten sich diverse Zuschauer ein, die von den Seiten auf das Spielfeld liefen und unter anderem Bierflaschen und Stöcke als Schlagwerkzeuge einsetzten. Als alarmierte Polizeikräfte vor Ort eintrafen, hatten sich viele Beteiligte bereits entfernt. Zwei Personen wurden aufgrund von Verletzungen medizinisch behandelt. Alle Spieler, die noch vor Ort waren, erhielten im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme Platzverweise. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein, die Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

