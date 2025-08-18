PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen alarmierten in der Nacht zu Montag, 18. August 2025, gegen 1.30 Uhr die Polizei, weil ein Randalierer auf der Hildegardstaße in Bulmke-Hüllen Müllsäcke aufriss und laut-stark herumschrie. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, stellten sie im Gespräch schnell fest, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 34-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland reagierte äußerst aggressiv auf die Ansprachen der Beamten und weigerte sich, sich auszuweisen. Der Randalierer wurde zunehmend aggressiver und warf Gegenstände in die Richtung der Beamten. Daraufhin sollte er mit Handfesseln fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Maßnahmen setzte er sich erheblich zur Wehr, indem er nach den Einsatzkräften schlug und sich losriss. Weil weitere Angriffe des 34-Jährigen bevorstanden, setzten die Beamten das

Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der Randalierer ging getroffen zu Boden, wurde fixiert und zur Polizeiwache gebracht. Dort leistete er weiter vehement Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und auch gegen die Entnahme einer Blutprobe durch eine Ärztin.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Zwei Beamte sowie der Randalierer wurden leicht verletzt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 13:55

    POL-GE: Wer kennt den Tatverdächtigen? Bilder zeigen mutmaßlichen Räuber

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, am Samstag, 19. April 2025, gegen 14.10 Uhr versucht zu haben, Geld aus einem Geschäft an der Horster Straße in Buer zu rauben. Der Ladenbesitzer, ein 50 Jahre alter Mann, schöpfte nach einem sich anbahnenden Geschäft ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:40

    POL-GE: Verletzte nach Schlägerei bei Fußballspiel in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Fußballspiel in Horst sind am Sonntagnachmittag, 17. August 2025, mehrere Personen verletzt worden, nachdem etwa 30 bis 40 Spieler und Zuschauer aneinandergeraten waren. Im Fürstenbergstadion an der Fischerstraße eskalierten gegen 16.45 Uhr während des Spiels Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Spieler der gegnerischen Mannschaften aufeinander einschlugen und -traten. In diese ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:45

    POL-GE: Raub auf der Bahnhofstraße

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 16.08.25 gegen 16:28 Uhr kam es in der Gelsenkirchener Innenstadt zu einem Raub. Ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg wurde nach eigenen Angaben zur Tatzeit von einer 5-6 Personen großen Gruppe umringt und geschlagen. Als er zu Boden stürzte wurde ihm ein Handy aus der Hosentasche geraubt. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen. Da die Innenstadt zu dieser Zeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren