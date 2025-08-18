Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen alarmierten in der Nacht zu Montag, 18. August 2025, gegen 1.30 Uhr die Polizei, weil ein Randalierer auf der Hildegardstaße in Bulmke-Hüllen Müllsäcke aufriss und laut-stark herumschrie. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, stellten sie im Gespräch schnell fest, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 34-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland reagierte äußerst aggressiv auf die Ansprachen der Beamten und weigerte sich, sich auszuweisen. Der Randalierer wurde zunehmend aggressiver und warf Gegenstände in die Richtung der Beamten. Daraufhin sollte er mit Handfesseln fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Maßnahmen setzte er sich erheblich zur Wehr, indem er nach den Einsatzkräften schlug und sich losriss. Weil weitere Angriffe des 34-Jährigen bevorstanden, setzten die Beamten das

Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der Randalierer ging getroffen zu Boden, wurde fixiert und zur Polizeiwache gebracht. Dort leistete er weiter vehement Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und auch gegen die Entnahme einer Blutprobe durch eine Ärztin.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Zwei Beamte sowie der Randalierer wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell