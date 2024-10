Weiterstadt (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (27.09.) in der Zeit von 9:15 Uhr und 9:45 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der bislang noch unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den Brunnenweg in Weiterstadt. Hier beschädigte er einen in einer Parkbucht abgestellten grauen Ford Tourneo und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am hinteren ...

