Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach Zusammenstoß von Auto und Motorrad

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord ist am Montag, 18. August 2025, ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 65-Jährige aus Gelsenkirchen fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad über die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Buer. Als eine Ampel vor der kreuzenden Uechtingstraße auf Gelb umsprang, bremste der 65-Jährige. Ein dahinterfahrender 74 Jahre alter Autofahrer aus Dorsten konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Motorradfahrer von hinten auf. Der Gelsenkirchener stürzte und wurde dabei verletzt. Er wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kurt-Schumacher-Straße in nördlicher Fahrtrichtung für längere Zeit gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell