Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Politische Versammlungen verlaufen friedlich

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am Dienstag, 19. August 2025, mit zahlreichen Kräften in der Gelsenkirchener Altstadt im Einsatz. Grund war der Schutz von zwei angemeldeten Versammlungen, die eine von der Partei "Alternative für Deutschland" (AfD), die andere von "AUF Gelsenkirchen". Die Beamten schützen in beiden Fällen die Versammlungen und das Recht auf freie Meinungsäußerung. An der Versammlung der AfD, die zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz stattfand, haben etwa 200 Personen teilgenommen. An der Versammlung von AUF auf dem Neumarkt haben sich etwa 120 Menschen beteiligt. Sie fand zwischen 14 und 17 Uhr statt. Die Beamten haben zwei Strafanzeigen gefertigt, eine gegen einen 32-jährigen Mann wegen des Verdachts der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, eine weitere gegen einen 22-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zudem wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz und wird sich in Zukunft dafür Sorge tragen, dass freie Meinungsäußerung und Versammlungsrecht geschützt werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

