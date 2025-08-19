Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt vor Trickdiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Einen Diebstahl auf der Schemannstraße in Rotthausen am Montag, 18. August 2025, in Höhe des dortigen Spielplatzes nimmt die Polizei zum Anlass, vor Trickdiebstählen zu warnen. Ein 73-jähriger Gelsenkirchener war gegen 9.20 Uhr zu Fuß in Richtung der Straße Auf der Reihe unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Unvermittelt nahm der Unbekannte zu dem Senior überschwänglich freundlich Kontakt auf und umarmte ihn, als würden sie sich gut kennen. Dann entfernte sich der Tatverdächtige unmittelbar. Der 73-Jährige stellte kurze Zeit nach der Begegnung fest, dass seine Halskette verschwunden war. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der unbekannte Mann die Kette entwendet hat. Der Tatverdächtige war circa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Sonnenbrille und eine schwarze Umhängetasche bei sich. Zum einen sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu der Straftat geben können. Informationen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Zum anderen warnt die Polizei zur Vorsicht, wenn fremde Menschen Körperkontakt suchen oder Situation herbeigeführt werden, in denen vermeintliche Bekanntschaften vorgetäuscht werden. Eine Umarmung, ein Handschlag oder auch ein kurzer Körperkontakt im Vorbeigehen können ausreichen, dass Diebe Ihre Wertsachen entwenden.

