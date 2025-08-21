PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 21. August 2025, kam es gegen 8.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ringstraße/Elisabethstraße. Dabei erlitt ein 57 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen.

Der Gelsenkirchener querte nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrbahn der Ringstraße, gleichzeitig fuhr ein LKW dort entlang und erfasste den 57-Jährigen.

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Spuren wurden von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum aufgenommen. Der 41-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die notwendigen Straßensperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

