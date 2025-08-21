Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 21. August 2025, kam es gegen 8.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ringstraße/Elisabethstraße. Dabei erlitt ein 57 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen.

Der Gelsenkirchener querte nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrbahn der Ringstraße, gleichzeitig fuhr ein LKW dort entlang und erfasste den 57-Jährigen.

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Spuren wurden von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum aufgenommen. Der 41-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die notwendigen Straßensperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell