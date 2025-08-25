Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gescheiterter Raubüberfall - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 22. August 2025, fuhren Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen kurz nach 22 Uhr zu einer Spielhalle auf der Karolinenstraße in der Feldmark. Eine 47-jährige Mitarbeiterin hatte zuvor den Notruf gewählt, weil zwei maskierte Personen am Zugang zur Spielhalle geklingelt hatten und mit einer Pistole zu verstehen gaben, dass die Gelsenkirchenerin die Tür öffnen sollte. Dieser Drohgebärde kam die Frau nicht nach und alarmierte stattdessen die Polizei. Als die Mitarbeiterin zum Telefonhörer griff, flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen im Umkreis des Tatorts führten nicht zum Ergreifen der Räuber.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell