PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gescheiterter Raubüberfall - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 22. August 2025, fuhren Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen kurz nach 22 Uhr zu einer Spielhalle auf der Karolinenstraße in der Feldmark. Eine 47-jährige Mitarbeiterin hatte zuvor den Notruf gewählt, weil zwei maskierte Personen am Zugang zur Spielhalle geklingelt hatten und mit einer Pistole zu verstehen gaben, dass die Gelsenkirchenerin die Tür öffnen sollte. Dieser Drohgebärde kam die Frau nicht nach und alarmierte stattdessen die Polizei. Als die Mitarbeiterin zum Telefonhörer griff, flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen im Umkreis des Tatorts führten nicht zum Ergreifen der Räuber.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:25

    POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 21. August 2025, kam es gegen 8.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ringstraße/Elisabethstraße. Dabei erlitt ein 57 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen. Der Gelsenkirchener querte nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrbahn der Ringstraße, gleichzeitig fuhr ein LKW dort entlang und erfasste den 57-Jährigen. Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:12

    POL-GE: Falscher Kaffee-Vertreter in Bismarck

    Gelsenkirchen (ots) - Ein vermeintlicher Kaffee-Restposten hat sich für eine Gelsenkirchenerin in Bismarck als Betrug herausgestellt. Die 73-Jährige wurde am Dienstag, 19. August 2025, gegen 12.30 Uhr an ihrem Gartentor von einem Mann angesprochen. Dieser verwickelte die Frau in ein Gespräch und gab im Laufe dessen an, dass er ein Vertreter für Kaffee-Restposten sei. Er bot ihr Kaffeebohnen zum Kauf an. Die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren