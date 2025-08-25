PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Straftaten bei Verkehrskontrolle festgestellt

Gelsenkirchen (ots)

Aus einer Routine-Fahrzeugkontrolle der Polizei Gelsenkirchen gingen am Sonntagvormittag, 24. August 2025, gleich mehrere strafbare Handlungen hervor. Ein Streifenteam kontrollierte um kurz nach 9.30 Uhr ein Auto auf der Laurentiusstraße im Stadtteil Horst. Das Fahrzeug fuhr ein 48-jähriger Mann, während sich eine 40-jährige Frau auf dem Beifahrersitz befand. Beide Insassen waren Ukrainer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Kennzeichen zuvor als gestohlen gemeldet worden waren und das Auto somit über keinen Pflichtversicherungsschutz verfügt. Zudem ergab sich der Anfangsverdacht, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er zum Kontrollzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Fund eines Päckchens mit weißem Pulver, bei dem es sich um Betäubungsmittel handeln könnte, untermauerte den Verdacht der Beamten. Der Ukrainer wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Hintergründe der verschiedenen Straftaten sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

