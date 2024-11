Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Dieselspur auf Strasse abgestreut, Reichenau-Mittelzell/Niederzell, 30.11.2024

Reichenau (ots)

An der Kreuzung Pirminstrasse/Abt-Berno-Straße im Ortsteil Reichenau-Mittelzell entdeckten am Samstagabend, 30.11.2024, Passanten eine Dieselspur auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr wurde zur Hilfe hinzu gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 16:36 Uhr zum technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Bei der ersten Erkundung durch die Feuerwehr handelte es sich um ausgelaufenen Dieselkraftstoff. Es waren meist nur geringe Mengen Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn, welche mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Der am meisten betroffene Strassenabschnitt in der Pirminstrasse/Abt-Berno-Straße wurde zur Verkehrsabsicherung mit Warnschildern gesichert. Die Dieselspur führte von der Ergat im Ortsteil Mittelzell bis zum betroffenen PKW im Ortsteil Niederzell, welcher vor dem Haus parkte. Der Eigentümer hatte bereits Sicherungsmaßnahmen per Plane unter dem Fahrzeug vorgenommen, so daß hier kein Handlungsbedarf mehr für die Feuerwehr bestand. Die Gefahr einer Gewässerverunreinigung bestand zu keiner Zeit.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 9 Feuerwehreinsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10 und Mehrzweckfahrzeug mit Anhänger im techn. Hilfeleistungseinsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 18:42 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell