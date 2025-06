LPI-SHL: Einbruch in Agrargesellschaft

Eisfeld (ots) - Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr am Montagabend gegen 23:15 Uhr auf der Straße "Am Volkshaus" in Eisfeld in Richtung Schalkauer Straße, als ihr ein anderer Pkw auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Sie wich in den Straßengraben aus und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden - der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An ihrer Wohnanschrift stellte die Frau einen Schaden an ihrer Fahrzeugfront in Höhe von etwa 2.500 Euro fest. Zeugen, ...

