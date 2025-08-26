PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Polizei warnt vor betrügerischen Rohrreinigern und sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Falsche Handwerker haben am Montag, 25. August 2025, eine 83-Jährige in Erle um eine größere Summe Bargeld betrogen. Die Gelsenkirchenerin kontaktierte wegen eines verstopften Rohres eine vermeintliche Fachfirma zur Beseitigung des Problems. Gegen 9 Uhr erschienen zwei angebliche Handwerker an der Adresse an der Spiekermannstraße. Nachdem die Männer etwa eine Stunde lang im Badezimmer gewerkelt hatten, verlangten sie die sofortige Zahlung einer vierstelligen Summe. Die Frau überwies das Geld vor Ort und die Männer entfernten sich. Erst im späteren Tagesverlauf wurde festgestellt, dass die Verstopfung im Rohr nicht entfernt worden war.

Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß und waren schwarz gekleidet. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Maschen! Erfragen Sie unbedingt vorab den Preis für eine Dienstleistung sowie für die Anfahrtskosten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zur sofortigen Zahlung zwingen. Wenn möglich, vergewissern Sie sich, dass die Leistung auch erfüllt wurde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Notrufnummer 110 zur Hilfe.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

