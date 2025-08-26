Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Schwerverletzter nach Kollision von Motorrad und Auto

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke ist am Dienstag, 26. August 2025, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 8.45 Uhr war ein 69 Jahre alter Autofahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Wagen auf der Gewerkenstraße in Richtung Grothusstraße unterwegs. Als er nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, musste der Gelsenkirchener zunächst verkehrsbedingt warten. Beim anschließenden Abbiegen kollidierte sein Wagen dann mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Motorradfahrer aus Bottrop. Dieser stürzte und wurde dadurch schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

