Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Angreifer verletzen Gelsenkirchener - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Von mehreren Unbekannten ist ein 17-Jähriger am Dienstagabend, 26. August 2025, in Bulmke-Hüllen angegriffen und verletzt worden. Der Gelsenkirchener hielt sich gegen 23.10 Uhr an der Grabenstraße auf, wo es zwischen einem 21-jährigen Gelsenkirchener und einer größeren Personengruppe zu Streitigkeiten kam. Als der 21-Jährige flüchtete, griff die Gruppe von zehn bis 15 Unbekannten wiederum den 17-Jährigen an. Sie schlugen und schubsten den Jugendlichen, bevor sie ihn mit einem spitzen Gegenstand verletzten und mit Pfefferspray besprühten. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte Gelsenkirchener wurde zunächst vor Ort medizinisch behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unbekannten waren allesamt männlich. Eine Person hatte lockige Haare und einen Kinnbart. Die anderen Tatverdächtigen können nicht beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten und zu der gefährlichen Körperverletzung geben können, melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen telefonisch unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

