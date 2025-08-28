Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Personen nach Streit durch Messerstiche verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Abend kam es an einem Kiosk an der Bochumer Straße zum Streit zwischen zwei Parteien. Im Verlaufe dieses Streites zog ein Beteiligter ein Messer und verletzte damit zwei männliche Personen aus der gegnerischen Partei. Hierbei wurde eine Person so schwer verletzt, dass diese reanimiert werden musste. Beide Personen sind jedoch aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Hintergründe zu dem Streit sind noch nicht bekannt. Der Täter ist flüchtig. Sachdienliche Hinweise zum Täter und der Tat werden unter der Rufnummer 0209/365-7112 oder 0209/365-8240 entgegen genommen.

