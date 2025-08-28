PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Personen nach Streit durch Messerstiche verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Abend kam es an einem Kiosk an der Bochumer Straße zum Streit zwischen zwei Parteien. Im Verlaufe dieses Streites zog ein Beteiligter ein Messer und verletzte damit zwei männliche Personen aus der gegnerischen Partei. Hierbei wurde eine Person so schwer verletzt, dass diese reanimiert werden musste. Beide Personen sind jedoch aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Hintergründe zu dem Streit sind noch nicht bekannt. Der Täter ist flüchtig. Sachdienliche Hinweise zum Täter und der Tat werden unter der Rufnummer 0209/365-7112 oder 0209/365-8240 entgegen genommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:07

    POL-GE: Seniorin wird mit Schockanruf um Geld und Schmuck betrogen - Zeugenaufruf

    Gelsenkirchen (ots) - Eine 85-jährige Gelsenkirchenerin erschien auf einer Polizeiwache, um einen Betrug zu ihrem Nachteil vom Montagabend, 25. August 2025, anzuzeigen. An dem Tag klingelte um kurz nach 21.30 Uhr das Telefon der Seniorin auf der Liboriusstraße in Schalke und eine Frau stellte sich als Staatsanwältin vor. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 14:02

    POL-GE: Schwerverletzter nach Sturz mit E-Scooter

    Gelsenkirchen (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord am Dienstagmorgen, 26. August 2025, schwer verletzt worden. Der Herner war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Berliner Brücke unterwegs. In Höhe der Straße Am Schalker Bahnhof überquerte der 47-Jährige die Fahrbahn und kam kurz darauf im Gleisbereich zu Fall. Eine Straßenbahn, die zu ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:53

    POL-GE: Unbekannte Angreifer verletzen Gelsenkirchener - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Von mehreren Unbekannten ist ein 17-Jähriger am Dienstagabend, 26. August 2025, in Bulmke-Hüllen angegriffen und verletzt worden. Der Gelsenkirchener hielt sich gegen 23.10 Uhr an der Grabenstraße auf, wo es zwischen einem 21-jährigen Gelsenkirchener und einer größeren Personengruppe zu Streitigkeiten kam. Als der 21-Jährige flüchtete, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren