POL-GE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Verkehrsbeeinträchtigung

Gelsenkirchen (ots)

Eine 44jährige Gelsenkirchenerin befuhr am Freitag, 29.08.2025, gegen 14:20 Uhr, mit ihrem PKW, Chevrolet, die Grenzstraße in Fahrtrichtung Westen und bog nach links in die Kurt-Schumacher-Str. ab. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden PKW, Ford, eines 44jährigen Gelsenkircheners, so dass beide Fahrzeuge mittig der Kreuzung miteinander kollidierten. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall vermutlich eine Fraktur des rechten Unterarmes und wurde nach Erstversorgung vor Ort einem Krankenhaus zugeführt. Der andere Verkehrsbeteiligte blieb unverletzt. Durch die Wucht der Kollision waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen eingestellt, der Fahrzeugverkehr auf einer Fahrspur der Kurt-Schumacher-Str. in Richtung Buer gesperrt werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

