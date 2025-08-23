Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: 71-Jähriger aus Friedberg wohlbehalten zurück
Gießen (ots)
Der seit Samstag, 23.08.2025, gg. 01.30 Uhr, vermisste 71-Jährige aus Friedberg ist wohlbehalten angetroffen worden.
Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.
J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)
