POL-GI: Wetteraukreis: 71-Jähriger aus Friedberg wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Samstag, 23.08.2025, gg. 01.30 Uhr, vermisste 71-Jährige aus Friedberg ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

