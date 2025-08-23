PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-Jähriger aus Butzbach wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Freitag, 22.08.2025, in den Abendstunden vermisste 13-Jährige aus Butzbach ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.

   J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

