Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-Jähriger aus Butzbach wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Freitag, 22.08.2025, in den Abendstunden vermisste 13-Jährige aus Butzbach ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell